Heute feiern rund orthodoxe Christen und Christinnen in aller Welt Weihnachten. Orthodoxe feiern das Kirchenjahr nach dem julianischen Kalender, das heißt der 25. Dezember fällt bei ihnen auf den 7. Jänner des Gregorianischen Kalenders. In Österreich betrifft das hunderttausend Christ:innen, vor allem serbisch- und russisch-orthodoxe sowie auch orientalisch-orthodoxe.



Am 6. Jänner, dem Badnji Dan, verteilen serbisch-orthodoxe Eltern Stroh im Zimmer und die Kinder dürfen dann – wie bei uns an Ostern – auf die Suche gehen. Im Weihnachtsstroh verstecken sich Süßigkeiten, Nüsse und Münzen.