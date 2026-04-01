Postenschacher Stadt Wien

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Stadthalle, Wien Energie, der Sender W24: Der Stadt Wien gehört ein Firmenimperium mit 140 Unternehmen. Eine WZ-Recherche zeigt: Dutzende Unternehmen der Stadt haben das Stellenbesetzungsgesetz missachtet.

Das Bundesgesetz stellt sicher, dass niemand bevorzugt wird und gilt für alle öffentlichen Unternehmen, die der Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen. Sie müssen besonders transparent sein, denn sie wirtschaften mit Steuergeld.