DAILY
Pride in Wien: Marsch fürn Arsch
2 Min
Der ,,Marsch fürn Arsch'' ist eine Gegendemonstration zur Gegendemonstration.
Der ,,Gebetsmarsch für die Familie'', veranstaltet von strenggläubigen Christ:innen, findet jedes Jahr zeitgleich zur Wiener Regenbogenparade statt. Dieses Jahr ist er ausgefallen, die Gegendemonstration ,,Marsch fürn Arsch'' fand aber trotzdem statt. Unsere Trainees Barbara und Simon haben mit den Menschen vor Ort über die beiden Märsche und die sinkende Akzeptanz von queeren Menschen gesprochen.
Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.