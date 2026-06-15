Pride in Wien: Marsch fürn Arsch

Der ,,Gebetsmarsch für die Familie'', veranstaltet von strenggläubigen Christ:innen, findet jedes Jahr zeitgleich zur Wiener Regenbogenparade statt. Dieses Jahr ist er ausgefallen, die Gegendemonstration ,,Marsch fürn Arsch'' fand aber trotzdem statt. Unsere Trainees Barbara und Simon haben mit den Menschen vor Ort über die beiden Märsche und die sinkende Akzeptanz von queeren Menschen gesprochen.

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