DAILY
Proteste im Iran
2 Min
Solmaz Khorsand berichtet über die Lage im Iran
Seit rund zwei Wochen protestiert die Bevölkerung im Iran erneut gegen das Regime, das mit massiver Gewalt gegen die Demonstrierenden vorgeht. Immer wieder fällt bei den Protesten auch der Name Reza Pahlavi, Sohn des letzten Schahs und oppositionelle Figur im Exil. Wie blickt die Diaspora auf ihn? Und welche Rolle spielen die USA und Trump? Journalistin, Iran-Expertin und WZ-Autorin Solmaz Khorsand im Interview.
