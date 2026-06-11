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Prozess gegen Ex-Assad-Beamte in Wien
2 Min
Warum ein syrischer Ex-General wegen mutmaßlicher Folter in Wien vor Gericht ist
Der Prozess gegen zwei ehemalige Funktionäre des Assad-Regimes gilt als Novum für Österreich. Die zwei Angeklagten sollen vor über zehn Jahren in Syrien 21 Personen in Gefängnissen misshandelt und gefoltert haben. Erstmals werden mutmaßliche Schwerverbrechen aus einem anderen Staat auf Basis des Weltrechtsprinzips vor einem österreichischen Gericht verhandelt.
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