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DAILY

Rassismus im Fußball

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Ethnologin Rachel Etse über Rassismus im Fußball.

Fußballspieler:innen mit Migrationsgeschichte sind häufig rassistischer Hetze ausgesetzt. Die Ausgrenzung kommt aber nicht nur aus der Fankurve, erklärt uns Ethnologin Rachel Etse, die Vereinen Antirassismusworkshops gibt.

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Infos und Quellen

  • Zur Fußball-Weltmeisterschaft bringt die WZ mit "WZ LIVE" ein neues Live-Format auf YouTube. Immer donnerstags ab 18:00 Uhr mit wechselnden Gästen aus der Streamer- und Fußballwelt über alles rund um Fußball, von Macht über Popkultur bis mentale Gesundheit.
  • Mehr zu Rachel Etse findest du hier: https://www.racheletse.de/
  • Den ganzen Live-Stream kannst du auf Youtube nachschauen.