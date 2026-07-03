DAILY
Rassismus im Fußball
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Ethnologin Rachel Etse über Rassismus im Fußball.
Fußballspieler:innen mit Migrationsgeschichte sind häufig rassistischer Hetze ausgesetzt. Die Ausgrenzung kommt aber nicht nur aus der Fankurve, erklärt uns Ethnologin Rachel Etse, die Vereinen Antirassismusworkshops gibt.
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Infos und Quellen
- Zur Fußball-Weltmeisterschaft bringt die WZ mit "WZ LIVE" ein neues Live-Format auf YouTube. Immer donnerstags ab 18:00 Uhr mit wechselnden Gästen aus der Streamer- und Fußballwelt über alles rund um Fußball, von Macht über Popkultur bis mentale Gesundheit.
- Mehr zu Rachel Etse findest du hier: https://www.racheletse.de/
- Den ganzen Live-Stream kannst du auf Youtube nachschauen.