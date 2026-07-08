WZ LIVE: Rassismus nach Elfmeterschießen
In WZ LIVE haben wir mit einer Ethnologin über Rassismus im Fußball gesprochen.
DFB-Spieler Jonathan Tah ist nicht der erste Schwarze Fußballer, der nach einem Elfmeterschießen rassistischer Hetze ausgesetzt ist. Ethnologin Rachel Etse bemängelt in WZ LIVE die fehlenden Unterstützungsmechanismen. Was es im Fußball braucht, erzählt sie uns in der neuen Liveshow-Folge, die ihr auf dem YouTube-Kanal der Wiener Zeitung ansehen könnt.
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Zur Männer-Fußball-WM startet die Wiener Zeitung mit "WZ LIVE" ein neues Live-Format auf YouTube. Immer donnerstags ab 18:00 Uhr spricht Anna Liana Jandrisevits mit wechselnden Gästen aus der Streamer- und Fußballwelt über alles rund um Fußball, von Macht über Popkultur bis mentale Gesundheit. Schaltet ein!