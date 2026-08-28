Ratko Mladić ist tot. Der Kriegsverbrecher und ehemalige Oberbefehlshaber der bosnisch-serbischen Armee wurde 2017 in Den Haag zu lebenslanger Haft wegen Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und anderer Kriegsverbrechen verurteilt. Wir sind gerade in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo, um eine Doku zu filmen. Die Nachricht über seinen Tod hat uns während eines Interviews zu einem anderen Thema mit Standard-Korrespondentin Adelheid Wölfl in Sarajevo erreicht.

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