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DAILY

Rentner in Weißenfels über die AFD

2 Min

Ein Rentner in Weißenfels teilt seine Meinung über die AFD.

Ein Rentner in Weißenfels, einem Ort mit hohem AfD-Stimmanteil, hat uns seine Meinung darüber erzählt.

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