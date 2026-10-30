Donald Trump steht bei dieser Wahl nicht auf dem Stimmzettel. Trotzdem ist sie für ihn entscheidend. Am 3. November wird in den USA gewählt, und wir sind vor Ort.



Die Midterms sind die Zwischenwahlen zur Halbzeit einer Präsidentschaft.



Nora und Sandra sind in den USA unterwegs und sprechen abseits von New York und Washington mit den Menschen. Was beschäftigt sie?

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