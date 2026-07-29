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Sexismus wegen Marie-Curie-Banknote
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Streamer machen sexistische Witze über Marie Curie auf einer der Euro-Banknoten.
Marie Curie, die zweifach mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Physikerin und Chemikerin, ist auf manchen Designs der neuen Euro-Banknoten abgebildet, über die man zurzeit online abstimmen kann. Statt über ihre herausragende Leistung für die Wissenschaft zu sprechen, machen sich populäre Online-Streamer wie Marli und Berat über ihr Aussehen lustig.
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WZ-Redakteurin Anna Jandrisevits spricht in ihrem Kommentar über den Sexismus, den Marie Curie in ihrer Karriere erlebt hat und von dem Wissenschaftlerinnen bis heute betroffen sind.