Marie Curie, die zweifach mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Physikerin und Chemikerin, ist auf manchen Designs der neuen Euro-Banknoten abgebildet, über die man zurzeit online abstimmen kann. Statt über ihre herausragende Leistung für die Wissenschaft zu sprechen, machen sich populäre Online-Streamer wie Marli und Berat über ihr Aussehen lustig.

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WZ-Redakteurin Anna Jandrisevits spricht in ihrem Kommentar über den Sexismus, den Marie Curie in ihrer Karriere erlebt hat und von dem Wissenschaftlerinnen bis heute betroffen sind.