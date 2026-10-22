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DAILY

Sind Tattoos out?

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Tattoos sind längst im Mainstream angekommen, doch liegen sie noch im Trend?

Erst stechen lassen, dann weglasern? Auf Social Media werden auch die Videos über Tattoo-Entfernungen immer sichtbarer.

Was sagt das über unseren Zeitgeist aus? Und wollen sich junge Menschen heute weniger festlegen als früher?

Das hat WZ-Redakteurin Sandra Alex Viert gefragt. Sie unterrichtet zu Trend- und Zukunftsforschung in der Fachrichtung Trends & Identity der Zürcher Hochschule der Künste.

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