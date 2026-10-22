DAILY
Sind Tattoos out?
- Von
- Sandra Vučić
2 Min
Tattoos sind längst im Mainstream angekommen, doch liegen sie noch im Trend?
Erst stechen lassen, dann weglasern? Auf Social Media werden auch die Videos über Tattoo-Entfernungen immer sichtbarer.
Was sagt das über unseren Zeitgeist aus? Und wollen sich junge Menschen heute weniger festlegen als früher?
Das hat WZ-Redakteurin Sandra Alex Viert gefragt. Sie unterrichtet zu Trend- und Zukunftsforschung in der Fachrichtung Trends & Identity der Zürcher Hochschule der Künste.
Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.