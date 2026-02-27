DAILY
Social Media und Alkohol
2 Min
Verleitet Social Media zum Akoholkonsum?
Bei der Studie nahmen rund 2.000 Personen im Alter von 18 bis 24 Jahren aus den USA teil. Die Teilnehmenden wurden per Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt, denen dann entweder Beiträge mit oder ohne Alkoholkonsum gezeigt wurden.
Gemessen wurde nur das kurzfristige Verlangen nach Alkohol gemessen, nicht aber das tatsächliche Trinkverhalten. Es bleibt also unklar, ob der Effekt zu realem Konsum führt.