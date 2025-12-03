Dieses SOS-Zeichen rettet Leben

Nicht immer kann man laut um Hilfe rufen. Deswegen ist es umso wichtiger, dieses Handzeichen zu kennen, um unauffällig auf Gefahr aufmerksam zu machen. Erst am Sonntag hat eine Sechsjährige in Österreich damit unbemerkt um Hilfe gebeten und so sich und ihre Familie gerettet.

Dieses Video ist eine Initiative der WZ. Danke an alle Medienschaffenden, die gemeinsam mit uns auf dieses Thema aufmerksam machen!