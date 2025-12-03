 Zum Hauptinhalt springen
DAILY

Dieses SOS-Zeichen rettet Leben

2 Min

Mit diesem Zeichen kannst du unauffällig auf eine Notsituation aufmerksam machen

Nicht immer kann man laut um Hilfe rufen. Deswegen ist es umso wichtiger, dieses Handzeichen zu kennen, um unauffällig auf Gefahr aufmerksam zu machen. Erst am Sonntag hat eine Sechsjährige in Österreich damit unbemerkt um Hilfe gebeten und so sich und ihre Familie gerettet.

Dieses Video ist eine Initiative der WZ. Danke an alle Medienschaffenden, die gemeinsam mit uns auf dieses Thema aufmerksam machen!


Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.

Wiener Zeitung Logo

Cookie Einstellungen

Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet. Für die Darstellung von Inhalten von Drittanbietern (YouTube und APA) werden Session-Cookies gesetzt. Bei diesen kann eine Datenübermittlung in ein Drittland stattfinden. Ihre Einwilligung zur Setzung genannter Cookies können Sie jederzeit unter "Cookie Einstellungen" am Seitenende widerrufen oder ändern. Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies finden sich in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie-Policy.
Für mehr WZ DAILY folge uns: