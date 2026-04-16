Im Nordbahnviertel etwa erwarben 2015 die Wiener Städtische und Tochtergesellschaften der Raiffeisen- und Oberbank große Teile des alten Bahnhofsgeländes und bauten dort rund 10.000 Wohnungen. Gefördert ist im größten Stadtentwicklungsgebiet Wiens nur ein kleiner Teil, für viele Wiener:innen sind die Wohnungen hier unleistbar.

Wo überall Wien noch Wien gehört, könnt ihr euch in der Datenrecherche auf wz.at ansehen.