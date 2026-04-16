 Zum Hauptinhalt springen
DAILY

Stadt Wien verkauft immer mehr Flächen

2 Min

Die Stadt Wien verkauft immer mehr öffentliche Fläche an private Investor:innen.

Im Nordbahnviertel etwa erwarben 2015 die Wiener Städtische und Tochtergesellschaften der Raiffeisen- und Oberbank große Teile des alten Bahnhofsgeländes und bauten dort rund 10.000 Wohnungen. Gefördert ist im größten Stadtentwicklungsgebiet Wiens nur ein kleiner Teil, für viele Wiener:innen sind die Wohnungen hier unleistbar.

Wo überall Wien noch Wien gehört, könnt ihr euch in der Datenrecherche auf wz.at ansehen.


Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.

Wiener Zeitung Logo

Cookie Einstellungen

Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet. Für die Darstellung von Inhalten von Drittanbietern (YouTube und APA) werden Session-Cookies gesetzt. Bei diesen kann eine Datenübermittlung in ein Drittland stattfinden. Ihre Einwilligung zur Setzung genannter Cookies können Sie jederzeit unter "Cookie Einstellungen" am Seitenende widerrufen oder ändern. Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies finden sich in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie-Policy.

Für mehr WZ DAILY folge uns: