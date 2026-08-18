Heute vor 66 Jahren hat die Antibabypille die Welt verändert. Der entscheidende Durchbruch bei der Suche nach dem ersten oralen Verhütungsmittel gelang dem in Wien geborenen Chemiker Carl Djerassi. In Österreich verhüten heute die meisten Frauen mit der Pille. Sie steht aber zunehmend in der Kritik: zu den Nebenwirkungen zählen Thrombosen, Brustkrebs und Libidoverlust.

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