DAILY
Tag der Antibabypille
- Von
- Sandra Vučić
2 Min
Heute vor 66 Jahren kam in den USA die erste Antibabypille auf den Markt.
Heute vor 66 Jahren hat die Antibabypille die Welt verändert. Der entscheidende Durchbruch bei der Suche nach dem ersten oralen Verhütungsmittel gelang dem in Wien geborenen Chemiker Carl Djerassi. In Österreich verhüten heute die meisten Frauen mit der Pille. Sie steht aber zunehmend in der Kritik: zu den Nebenwirkungen zählen Thrombosen, Brustkrebs und Libidoverlust.
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