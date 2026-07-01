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Tempo 80 auf Freilandstraßen?
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Die Temporeduzierung würde tödliche Unfälle drastisch senken.
Vor allem Tempo 80 auf Freilandstraßen würde vieles bewirken können – und das ganz ohne Kosten. In Österreich ist die allgemeine Höchstgeschwindigkeit aber immer noch 100 km/h. Damit steht Österreich gemeinsam mit Deutschland in Europa alleine da, die Temporeduktion hat sich in vielen anderen Ländern bewährt.
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