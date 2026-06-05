DAILY
TikTok-Tourismus
- Von
- Sandra Vučić
2 Min
TikTok ist für viele das neue Reisebüro. Das Ergebnis: Überfüllte Orte.
TikTok ist für viele das neue Reisebüro: Ein virales Video, und plötzlich wollen Tausende Menschen zum selben „Geheimtipp“. Das Ergebnis? Überfüllte Orte und Städte.
Wie steht ihr dazu? Holt ihr euch eure Reisetipps von Social Media? Auch in der neuen Folge „Was los?" sprechen Sandra und Nora über das Thema. Jetzt zu hören, überall, wo es Podcasts gibt.
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