Tipps für den Steuerausgleich

Der Steuerausgleich, offiziell "Arbeitnehmerveranlagung" läuft so ab: Du gibst laufend im Jahr Lohnsteuer ab – zu viel. Beim Steuerausgleich rechnest du aus, was du wirklich zahlen musst – und bekommst die Differenz zurück. Du kannst ab 1. Jänner für das Vorjahr einreichen – also 2026 für 2025. Rückwirkend ist das bis zu 5 Jahre möglich. Am schnellsten geht das über FinanzOnline. Seit Oktober 2025 brauchst du die ID Austria oder 2-Faktor-Authentifizierung.

Ein Steuerausgleich ist erst sinnvoll und effektiv möglich, sobald der Jahreslohnzettel vom Arbeitgeber an das Finanzamt übermittelt wurde, was meist bis Ende Februar geschieht.