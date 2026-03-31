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Todesstrafe in Israel?
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Für wen soll sie gelten und was bedeutet das?
Laut dem Gesetzestext droht künftig jedem die Todesstrafe, „der absichtlich den Tod einer Person herbeiführt mit dem Ziel, einem israelischen Staatsbürger oder Einwohner zu schaden, aus der Absicht, die Existenz des Staates Israel zu beenden“. Vor allem Palästinenser, die von Militärgerichten im Westjordanland verurteilt werden, müssten dann fast automatisch mit der Todesstrafe rechnen. Kritik kommt nicht nur von International, sondern auch aus Israel selbst: Eine Bürgerrechtsorganisation hat bereits Klage beim Obersten Gericht eingereicht.
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