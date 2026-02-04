Toni Polster im Interview

Fußballtrainer und Ex-Spieler Toni Polster ist eine der größten Sportlgrößen des Landes. Zuletzt verlor er viel Geld und seinen Torrekord: Er stritt vor Gericht um drei Tore, die ihm der ÖFB nicht anerkennen will. Der Richter ist in seinem Urteil zu dem Entschluss gekommen, dass es ausschließlich Sache des ÖFB sei, welche Spiele in welcher Form für die Länderspielstatistik herangezogen werden.

