DAILY
Toni Polster im Interview
- Von
- Sandra Vucic
2 Min
Toni Polster ist eine der größten Sportgrößen des Landes.
Fußballtrainer und Ex-Spieler Toni Polster ist eine der größten Sportlgrößen des Landes. Zuletzt verlor er viel Geld und seinen Torrekord: Er stritt vor Gericht um drei Tore, die ihm der ÖFB nicht anerkennen will. Der Richter ist in seinem Urteil zu dem Entschluss gekommen, dass es ausschließlich Sache des ÖFB sei, welche Spiele in welcher Form für die Länderspielstatistik herangezogen werden.
Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.