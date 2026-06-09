TW: sexuelle Übergriffe. Noras Artikel von letzter Woche zeigt: Ihr habt Redebedarf.

Wenn ihr schon mal Ähnliches bei Ärzt:innen erleben musstest, schreibt uns bitte an nora.schaeffler@wienerzeitung.at.

Wir behandeln eure Geschichten vertraulich und anonym.

Wenn du selbst von sexueller Belästigung oder Machtmissbrauch betroffen bist oder jemanden unterstützen möchtest, findest du beim Artikel Hilfe und Beratungsstellen.