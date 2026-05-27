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In Serbien protestieren Zehntausende für Neuwahlen

2 Min

In Serbien demonstrierten wieder Zehntausende Menschen und forderten Neuwahlen.


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Seit fast eineinhalb Jahren protestieren die Menschen in Serbien gegen die Regierung. Am Wochenende demonstrierten wieder Zehntausende Menschen und forderten Neuwahlen.

Wir waren letztes Jahr vor Ort in Serbien und haben mit den Menschen über die Lage im Land gesprochen. Die ganze Reportage dazu könnt ihr euch auf YouTube anschauen!

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