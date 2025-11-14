 Zum Hauptinhalt springen
Was los? - Hype um Matcha

2 Min

Der Hot Take der Woche von Podcast-Host Maria: Matcha wird überschätzt.

Was wäre ein 2025-City-Walk ohne Matcha in der Hand, ein Instagram-Dump ohne pastellgrünen Latte? Matcha boomt. Und wir im Westen tun mal wieder so, als hätten wir das Pulver gerade erst erfunden. Dabei übertüncht der Hype oft, dass Matcha seit Jahrhunderten ein Teil ostasiatischer Kultur ist. Im Podcast gibt Maria den Hot Take: Matcha ist overrated und längst zum Statussymbol geworden. Was das mit kultureller Aneignung zu tun hat, hört ihr in „Was los?“.

