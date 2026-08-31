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DAILY

Was los? Mit Raverresi - Teil 2

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In „Was los?" spricht Sandra mit Content Creatorin Theresa Ziegler @raverresi.

Theresa Ziegler unterhält als @raverresi Millionen Menschen auf TikTok und Instagram. In der neuen Folge „Was los?" spricht sie unter anderem darüber, wie es sich anfühlt, plötzlich bekannt zu sein. Außerdem geht es um ihre Anfänge als Journalistin, wie sie zum TikTok-Star wurde und warum es ihr wichtig ist, über ihr OCD zu sprechen.

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