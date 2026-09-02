DAILY
Was los? Mit Raverresi - Teil 3
- Von
- Sandra Vučić
2 Min
Content Creatorin Theresa Ziegler spricht in "Was los" über ihre Zwangsstörung.
Theresa Ziegler spricht in der neuen Folge „Was los?“ offen über ihr OCD, den Umgang mit Zwangsgedanken und darüber, warum es ihr wichtig ist, öffentlich darüber zu sprechen.
Jetzt zu hören, überall, wo es Podcasts gibt.
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OCD steht für Obsessive-Compulsive Disorder und bezeichnet auf Deutsch eine Zwangsstörung. Sie ist durch wiederkehrende, unerwünschte Gedanken (Zwangsgedanken) und angetriebene, wiederholte Handlungen oder Rituale (Zwangshandlungen) gekennzeichnet, die den Alltag stark belasten.