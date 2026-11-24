Social-Media ist voll mit Supplement-Routinen und Werbung für Nahrungsergänzungmittel. Doch was davon brauchen wir wirklich?



Sophie Imhof ist Neurowissenschaftlerin und forscht am Weill Cornell Medicine in New York City an neuen Therapieansätzen für neurodegenerative Erkrankungen. Wir haben sie gefragt, wann sich Supplementierung lohnt und warum man bei Werbung auf Social Media vorsichtig sein sollte.





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