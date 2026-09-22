DAILY
Wer ist Elif Eralp?
- Von
- Sandra Vučić
2 Min
Die Spitzenkandidatin der Linken gewinnt die Berlin-Wahl.
Elif Eralp, die Spitzenkandidatin der Linken, geht als klare Gewinnerin aus der Berlin-Wahl hervor. Ob die Juristin auch Bürgermeisterin wird, ist noch unklar. Als Vorbild nahm sie sich Zohran Mamdanis Wahl-Sieg in New York.
Bei der Wahlabend-Party der Linken in Berlin-Neukölln war auch Issa Remmo anwesend, was zurzeit für Kritik sorgt. Einige Mitglieder der Remmo-Familie waren in schwere Straftaten verwickelt. Die Partei sagt, sie habe ihn nicht eingeladen. „Mit organisierter Kriminalität haben wir nichts zu tun, die bekämpfen wir“, sagte Elif Eralp dem ZDF.
Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.