Elif Eralp, die Spitzenkandidatin der Linken, geht als klare Gewinnerin aus der Berlin-Wahl hervor. Ob die Juristin auch Bürgermeisterin wird, ist noch unklar. Als Vorbild nahm sie sich Zohran Mamdanis Wahl-Sieg in New York.



Bei der Wahlabend-Party der Linken in Berlin-Neukölln war auch Issa Remmo anwesend, was zurzeit für Kritik sorgt. Einige Mitglieder der Remmo-Familie waren in schwere Straftaten verwickelt. Die Partei sagt, sie habe ihn nicht eingeladen. „Mit organisierter Kriminalität haben wir nichts zu tun, die bekämpfen wir“, sagte Elif Eralp dem ZDF.





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