Wer ist Zohran Mamdani?

Der 34-jährige Demokrat Zohran Mamdani hat die Bürgermeisterwahl in New York City gewonnen. Er setzte sich am Dienstag, 4. November 2025, gegen den ehemaligen Gouverneur Andrew Cuomo durch, der als Unabhängiger angetreten war. Auf Social Media wird er gefeiert, Kritiker:innen betiteln ihn als zu unerfahren und desillusioniert. US-Präsident Donald Trump ist er ein Dorn im Auge.



