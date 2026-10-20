Monatelange Wohnungssuche in Wien, Besichtigungen mit unzähligen Leuten im 15-Minuten-Slot und am Ende haben doch nur Kontakte geholfen. Ist die Wohnungssuche in Wien wirklich so schlimm? Teddy, 24, hat über ihre Suche erzählt. Außerdem hat Experte Robert Musil WZ-Redakteurin Sandra erklärt, warum der Markt so angespannt ist.





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