DAILY
Wohnungssuche in Wien
- Von
- Sandra Vučić
2 Min
Wie schwierig ist die Wohnungssuche für junge Menschen in Wien?
Monatelange Wohnungssuche in Wien, Besichtigungen mit unzähligen Leuten im 15-Minuten-Slot und am Ende haben doch nur Kontakte geholfen. Ist die Wohnungssuche in Wien wirklich so schlimm? Teddy, 24, hat über ihre Suche erzählt. Außerdem hat Experte Robert Musil WZ-Redakteurin Sandra erklärt, warum der Markt so angespannt ist.
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