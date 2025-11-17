Wonach riecht Regen?

Der Regen-Geruch wird als Petrichor bezeichnet und kommt vor allem vom Stoff Geosmin, den Bodenbakterien in der Trockenzeit bilden. Trifft ein Regentropfen auf trockenen Boden, platzen winzige Luftbläschen und wirbeln Geosmin und Pflanzenöle in die Luft. Schon extrem wenig Geosmin reicht aus, etwa vier Tropfen in einem olympischen Pool. Bei Gewittern riecht es zusätzlich nach Ozon, das durch Blitze entsteht.

