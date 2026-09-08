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Wurde Netanyahu vorgewarnt?

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Wurde Benjamin Netanyahu vor den Hamas-Angriffen im Oktober 2023 gewarnt?


Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed, soll Benjamin Netanyahu wenige Tage vor dem Hamas-Angriff im Oktober 2023 gewarnt haben. Der israelische Regierungschef soll die Information jedoch nicht weitergegeben haben. Das berichtet die Zeitung „Haaretz“ in einer neu veröffentlichten Recherche. Netanyahus Büro weist die Vorwürfe zurück.

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