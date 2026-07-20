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WZ Grilled: Fragen an FPÖs Jugendsprecher Maximilian Weinzierl Teil 1
2 Min
FPÖ-Jugendsprecher Maximilian Weinzierl beantwortet Fragen von jungen Menschen
Was wollen junge Menschen in Österreich von den Parteien, die im Parlament vertreten sind, wissen? Maximilian Weinzierl von der FPÖ ist Nationalratsabgeordneter, Jugendsprecher und Bundesobmann des Rings Freiheitlicher Jugend (RFJ). Die jungen Menschen wollten von ihm unter anderem wissen, wie die FPÖ zu Migration, queeren Menschen und Frauen steht.
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