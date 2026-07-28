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WZ Grilled: Fragen an Neos-Jugendsprecherin Sophie Wotschke - Teil 1
2 Min
WZ Grilled: Wir haben mit Neos-Jugendsprecherin Sophie Wotschke gesprochen.
Was wollen junge Menschen in Österreich von den Parteien, die im Parlament vertreten sind, wissen? Sophie Wotschke ist die Jugendsprecherin der Neos. Wir haben mit ihr über die Bekanntheit und öffentliche Wahrnehmung der Neos sowie über das Ergebnis der ÖH-Wahlen gesprochen.
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Als nächstes: Barbara Neßler (Grüne)