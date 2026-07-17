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WZ Grilled: Politikverdrossenheit bei jungen Menschen - Teil 2
2 Min
WZ Grilled: Heute geht es um die Politikverdrossenheit junger Menschen.
Was wollen junge Menschen in Österreich von den Parteien, die im Parlament vertreten sind, wissen? Die WZ hat eure Fragen in ganz Österreich gesammelt und sie jungen Politiker:innen der Parlamentsparteien gestellt:
Maximilian Weinzierl (FPÖ)
Sebastian Stark (ÖVP)
Paul Stich (SPÖ)
Sophie Wotschke (Neos)
Barbara Neßler (Grüne)
Heute geht es um die Politikverdrossenheit junger Menschen.
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#wz #wienerzeitung #innenpolitik