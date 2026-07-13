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WZ Grilled: Was würdet ihr mehr für Jugendliche machen?
2 Min
Was wollen junge Menschen in Österreich von den Parteien im Parlament wissen?
Was wollen junge Menschen in Österreich von den Parteien, die im Parlament vertreten sind, wissen?
Die WZ hat eure Fragen in ganz Österreich gesammelt und sie jungen Politiker:innen der Parlamentsparteien gestellt:
Maximilian Weinzierl (FPÖ)
Sebastian Stark (ÖVP)
Paul Stich (SPÖ)
Sophie Wotschke (Neos)
Barbara Nessler (Grüne)
Die erste Frage: Was würdet ihr mehr für Jugendliche machen?
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