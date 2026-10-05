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WZ in Afghanistan
2 Min
Wie berichtet man unter den Taliban? Wir waren in Kabul
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Wie berichtet man unter den Taliban? Wie läuft der Alltag in einem der gefährlichsten Länder der Welt? Was darf man noch, was nicht mehr? WZ in Afghanistan: Aleksandra Tulej und Emran Feroz waren in der afghanischen Hauptstadt Kabul, um euch Einblicke zu liefern. Abonniert am besten jetzt unseren Kanal, in den nächsten Tagen kommen hier viel mehr Eindrücke, exklusive Informationen und Hintergründe zu Afghanistan.