Trump will Grönland - das gehört aber eigentlich zu Dänemark. Auch die EU setzt auf den Verbleib bei Dänemark, jetzt sogar mit Soldaten aus mehreren Ländern, die nach Grönland entsandt werden.

Dort sollen sie mögliche militärische Beiträge zu Unterstützung des NATO-Partners erkunden, zum Beispiel bei der Seeraumüberwachung.

Wie ist die Stimmung in Dänemark? Die WZ-Redakteur:innen Simon Plank und Aleksandra Tulej haben sich in Kopenhagen umgehört.