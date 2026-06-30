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WZ Live: Enes Tepecik:,,Jetzt bin ich Profifußballer.‘‘
- Von
- Sandra Vučić
2 Min
Wann realisiert man eigentlich, dass man Profifußballer ist?
Wir haben mit Enes Tepecik, Fußballer beim türkischen Verein MKE Ankaragücü, der einst bei Rapid Wien spielte, darüber gesprochen.
Für viele startet der Traum von der Weltmeisterschaft Jahrzehnte früher, als kleiner Bub in einer Nachwuchsmannschaft. Doch wie steinig ist der Weg vom Talent in eine Profi-Mannschaft wirklich? Wie blickt Enes auf die WM?
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