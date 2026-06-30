WZ Live: Enes Tepecik:,,Jetzt bin ich Profifußballer.‘‘

Wir haben mit Enes Tepecik, Fußballer beim türkischen Verein MKE Ankaragücü, der einst bei Rapid Wien spielte, darüber gesprochen.

Für viele startet der Traum von der Weltmeisterschaft Jahrzehnte früher, als kleiner Bub in einer Nachwuchsmannschaft. Doch wie steinig ist der Weg vom Talent in eine Profi-Mannschaft wirklich? Wie blickt Enes auf die WM?

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Zur Fußball-Weltmeisterschaft bringt die WZ mit "WZ LIVE" ein neues Live-Format auf YouTube. Immer donnerstags ab 18:00 Uhr mit wechselnden Gästen aus der Streamer- und Fußballwelt über alles rund um Fußball, von Macht über Popkultur bis mentale Gesundheit.