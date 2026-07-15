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WZ LIVE: Keine Fußballer, die sich outen?
2 Min
Was würde passieren, wenn sich mehr Fußballspieler outen würden?
Clar Gallistl spricht darüber in der neuen WZ LIVE Folge, die ihr auf dem YouTube-Kanal der Wiener Zeitung ansehen könnt.
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Zur Männer-Fußball-WM startet die Wiener Zeitung mit "WZ LIVE" ein neues Live-Format auf YouTube. Immer donnerstags ab 18:00 Uhr spricht Anna Liana Jandrisevits mit wechselnden Gästen aus der Streamer- und Fußballwelt über alles rund um Fußball, von Macht über Popkultur bis mentale Gesundheit. Die letzte Folge könnt ihr hier nachsehen:
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