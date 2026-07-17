WZ LIVE: Männer und Sportwetten
Warum sind ausgerechnet junge Männer so häufig spielsüchtig?
Über einen der größten Wettskandale des österreichischen Fußballs spricht Ex-Fußballprofi Sanel Kuljić in der aktuellen WZ LIVE-Folge mit News-Influencer Andreas Grassl und Host Anna Liana. Warum werden vor allem Männer spielsüchtig und welche Mechanismen stecken hinter Sportwetten?
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Parallel zur Männer-Fußball-WM hat die Wiener Zeitung mit "WZ LIVE" ein Live-Format über alles rund um Fußball, von Macht über Popkultur bis mentale Gesundheit, ausgestrahlt. Alle Folgen mit wechselnden Gästen aus der Streamer- und Fußballwelt könnt ihr auf dem YouTube-Kanal der Wiener Zeitung nachsehen. Hier die aktuelle ganze Folge:
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