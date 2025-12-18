WZ-Redaktion und Redakteurinnen ausgezeichnet

Im jährlichen Ranking des Branchenmagazins "Österreichs Journalist:in" wurde die WZ-Redaktion unter "Redaktion des Jahres" auf Platz 4 gewählt.

Außerdem wurden 6 WZ-Redakteur:innen in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet: Katharina Schmidt (Chefredaktion, Platz 6), Aleksandra Tulej (Chefredaktion, Platz 8), Eva Sager ( "Aufgefallen, Platz 1), Nora Schäffler ("Aufgefallen", Platz 2), Eva Stanzl (Wissenschaft, Platz 5), und Verena Bogner (Kolumne, Platz 5).

Unsere Chefredakteurin Katharina Schmidt freut sich: "Ich bin sehr stolz und dankbar, mit so großartigen Menschen zusammenzuarbeiten. Ein großes Dankeschön an die Redakteur:innen und an alle anderen, die ebenso am Gelingen der WZ beteiligt sind - zum Beispiel unsere Art Direktorin - für euer Engagement, eure Haltung und eure Expertise."