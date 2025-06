Alara Deniz Yılmaz ist freie Journalistin aus Wien. Nach Stationen bei Der Standard, dem ZDF und der Chefredaktion schreibt sie vor allem über gesellschaftspolitische Themen. In ihren Texten verwebt sie Persönliches mit Politischem – am liebsten erzählt sie von jungen Menschen: davon, was sie bewegt, und besonders davon, was sie wütend macht.