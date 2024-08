stv. Chefredakteurin

Ihre Recherchen führten Aleksandra Tulej schon an die sonderbarsten Orte: von U-Bahn-Unterführungen in Floridsdorf und Josefstädter Jugendgefängnissen über Hisbollah-Hochburgen in Beirut bis hin in abgesperrte belarussische Grenzgebiete. Ihr Credo: da hinsehen, wo andere wegschauen. Aleksandra beschäftigt sich in ihrer journalistischen Arbeit am liebsten vorrangig mit unterrepräsentierten Milieus der Gesellschaft und die Leitlinie dabei bleibt immer: mit den Leuten sprechen anstatt über sie.