Anja Bachleitner ist 360°-Trainee und seit Dezember 2025 Teil der WZ-Redaktion. Als Quereinsteigerin mit einem Hintergrund in der Soziologie begeistern sie vor allem Geschichten aus allen Ecken der Gesellschaft. Vor dem Traineeship war sie als Stipendiatin beim biber-Magazin tätig und arbeitete in der Austria Presse Agentur als Redaktionsassistentin. Bei Puls24 und Hashtag lernte sie die bildlichen Komponenten des Journalismus einmal mehr kennen und schätzen.