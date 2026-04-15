Anna Jandrisevits

Anna Liana Jandrisevits ist seit April 2025 Social Media Journalistin bei der WZ. Zuvor war Anna stv. Chefredakteurin beim Online-Medium "Die Chefredaktion". Nebenbei ist sie Lehrende für Online-Journalismus an der FH und hielt international Workshops zu Journalismus für junge Menschen. Für ihre Arbeit wurde sie 2025 als “Alumna des Jahres” der FH Wien der WKW ausgezeichnet, 2024 zählte sie zu den 30 unter 30 besten Journalist*innen des Landes.