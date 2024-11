Anna Stockhammer ist freie Journalistin. Davor war sie vier Jahre lang Redakteurin bei der Kleinen Zeitung, wo sie zuerst im Steiermark-Ressort Online-, Print- und Video-Beiträge produziert und später in der Wiener Redaktion die Agenden des Österreich-Ressorts übernommen hat. Als Praktikantin und freie Journalistin hat sie etwa schon Texte in der Süddeutschen Zeitung und im Datum-Magazin veröffentlicht. 2023 wurde sie als eine der „30 unter 30"-Journalist:innen ausgezeichnet. Sie schreibt am liebsten über Menschen, ihre persönlichen Geschichten und darüber, was das mit „dem großen Ganzen“ zu tun hat.