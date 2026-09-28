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Freie Autor:innen

Bartholomäus Laffert

Bartholomäus Laffert ist freier Print- und Radiojournalist, lebt in Belgrad und Wien und arbeitet zu Migration, Aufrüstung und sozialen Bewegungen. 2019 gründete er mit freien Kolleg:innen das „Selbstlaut Kollektiv“.