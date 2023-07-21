Beatrice Frasl ist Kulturwissenschafterin, freie Autorin, Podcasterin, Kolumnistin und Speakerin – und eine der einflussreichsten feministischen Stimmen im deutschsprachigen Raum. Seit 2018 hostet sie den preisgekrönten Podcast „Große Töchter“. Ihr Sachbuchdebüt „Patriarchale Belastungsstörung. Geschlecht, Klasse und Psyche“ (Haymon Verlag, 2022) beleuchtet psychische Gesundheit und Krankheit aus einer feministischen Perspektive und hielt sich monatelang auf der Thalia-Bestsellerliste. In ihrem zweiten Buch „Entromantisiert Euch! Ein Weckruf zur Abschaffung der Liebe“ (das im April 2025 erscheint) richtet sie ihren kritischen feministischen Blick auf die romantische Liebe.

Auf Social Media ist sie als @fraufrasl bekannt.