Benedikt Karl ist freier Journalist aus München. Kulturelle und kulinarische Themen interessieren ihn besonders, am meisten schätzt er jedoch die Begegnungen, die ihm sein Beruf ermöglicht. Im Rahmen der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule verschlug es ihn für drei Monate nach Wien, seinen Sehnsuchtsort. Für die Süddeutsche Zeitung hat er sich dort auf die Suche nach dem besten Kaiserschmarrn der Stadt begeben und ist unter mehr als 25 Kandidat:innen fündig geworden.